Formazioni ufficiali Cosenza-Spezia - Serie B 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 5 maggio 2024) Ledi, match valevole per la trentasettesima giornata di. A suon di gol di Tutino, i calabresi hanno conquistato la salvezza aritmetica e ora sognano i playoff. Losi è invece tirata fuori dalla zona rossa grazie al successo di misura ai danni del Palermo, ma ha bisogno di altri punti per scampare l’incubo playout. Di seguito, ecco le scelte di formazione dei due commissari tecnici. LE: In attesa: In attesa SportFace.