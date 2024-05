Foppolo - l’ex sindaco Berera portato in carcere Sono definitive le condanne per il caso Brembo Super Ski

(Di domenica 5 maggio 2024)(Bergamo) – È iniziato tutto con l’incendio appiccato nella notte tra il 6 e il 7 luglio 2016 all’arrivo della seggiovia della Quarta Baita e Montebello, a. Ed è finito ieri, 4 maggio, con il trasferimento indeldel paese, Giuseppe, 56 anni. Per lui, protagonista indiscusso di quasi otto anni delle indagini sulSki,diventateleper bancarotta, corruzione, truffa e peculato per un totale di oltre dieci anni di reclusione. Come detto, tutto è iniziato con il rogo doloso, rimasto senza colpevoli, ma dalle cui indaginiscaturite accuse molto pesanti nei confronti ...

