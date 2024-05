Con una nuova presidenza Trump non ci sarà discontinuità su economia e fisco L’analisi di Lombardi

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di domenica 5 maggio 2024) In una situazione di sostanziale parità fra i due candidati occorre chiedersi come potrà essere una eventuale, qualora lo sfidante repubblicano riuscisse a prevalere sull’attuale presidente democratico, Joe Biden. Al netto di una retorica che ritornerebbe spumeggiante, a tratti imprevedibile e persino irritante, le sue politiche economiche sarebbero, invero, assai più scontate. Proviamo a esplorarle partendo da ciò cheha fatto nel corso del suo primo mandato presidenziale dal 2017 al 2021, avendo cura di distinguere la componente domestica delle sue politiche economiche da quella più squisitamente internazionale. In generale, le politiche economiche dell’amministrazione americana sono silenziosamente calibrate dal complesso economico-finanziario costituito dal dipartimento del Tesoro e ...