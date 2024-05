Il governo va avanti sull’Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria delle società sportive professionistiche | La sostanza non cambierà

(Di domenica 5 maggio 2024) «La bozza con l’articolo di legge che prevede la creazione dell’Agenzia per lae finanziaria dellenon verrà riscritta. Ci saranno solo modifiche fisiologiche ma lanon». A precisarlo all’ANSA fonti del ministero per lo Sport, che sottolineano, dalle polemiche, che «il presidente della Figc, Gravina, era al corrente da tempo del lavoro svolto sull’ideazione di tale Agenzia». «Dunque l’impianto di fondo – spiegano al ministero – resterà quello ma con alcuni accorgimenti se dal dibattito pubblico o istituzionale dovessero emergere idee valide». Rimane l’«agenzia indipendente che andrebbe a sostituire la Covisoc in sede di controllo bilanci e costi dei club, ma la decisione ...

Il Governo ha pensato un organismo, chiamato Agenzia per la Vigilanza Economica e finanziaria delle Società Sportive professionistiche, che andrà a sostituire la Covisoc per controllare bilanci e conti delle Società professionistiche di calcio e basket. Il progetto è arrivato sul tavolo della ... Continua a leggere>>

SERIE A, In arrivo agenzia per controllo conti dei club - Un nuovo terremoto sta per abbattersi sul mondo del calcio. Secondo quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il governo avrebbe fatto una proposta di legge per istituire un organo.. Continua a leggere>>

Dl agenzia sul calcio, Min.Sport "la sostanza resta questa - "La bozza con l'articolo di legge che prevede la creazione dell'Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria delle società sportive professionistiche non verrà riscritta. Ci saranno solo modifiche ... Continua a leggere>>

Dl agenzia sul calcio, fonti Ministero Sport: "la sostanza resta questa" - "La bozza con l'articolo di legge che prevede la creazione dell'Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria delle societa' sportive ... Continua a leggere>>