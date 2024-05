Va a pescare | l’auto scivola nel lago

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 5 maggio 2024) Macerata, 5 maggio 2024 – Mentre il proprietario pesca nel laghetto, l'autonell'acqua. È successo questa mattina in contrada Valle a Macerata, al confine con l'azienda agricola Lucangeli. Alle 7 un uomo di Morrovalle era andato al laghetto per la pesca sportiva, per partecipare una gara. Ha lasciato la sua Audi station wagon di fianco allo specchio d'acqua, ma senza freno a mano e senza accorgersi che le ruote erano girate verso il laghetto. Così poco dopo la vettura ha iniziato are fino a quando è finita del tutto sommersa, con due metri d'acqua sopra di sé. Subito sono stati chiamati i vigili del fuoco, che hanno fatto intervenire i sommozzatori da Ancona. Ma per tirare fuori l'auto serve la gru, che arriva da Ascoli.