Volterra - crollo di un tratto di mur - paura in città

(Di domenica 5 maggio 2024)(Pisa), 5 maggio 2024 –di undi mura medievali a. E’ accaduto nella mattina di domenica 5 maggio. Un boato ha scosso la zona delle Mura di San Felice. Le pietre e la terra hanno invaso la strada provinciale 15. Immediato l’intervento di vigili del fuoco e 118. Non risulterebbero feriti, o comunque non ci sarebbero persone gravi. Tantatra la gente. (In aggiornamento)

