Amici 23 - Anna Pettinelli fa una dedica a Martina Giovannini dopo l’eliminazione | il dettaglio che non è passato inosservato

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 5 maggio 2024) Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la settima puntata del serale di23 durante la quale gli allievi ancora in gara si sono sfidati con lo scopo di raggiungere la semifinale del talent show, che andrà in onda domenica 12 maggio. A rischio eliminazioni al termine delle tre manche previste sono stati Dustin Taylor, della squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi; Mida del team di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo e, ultima allieva ancora in gara die Raimondo Todaro. Ad avere la peggio è stata proprio quest’ultima che ha dovuto lasciare il programma al termine di un percorso fatto di alti e bassi: durante il serale, infatti, la cantante romana è stata apprezzata più volte per via della sua vocalità imponente, ma allo stesso tempo le sono state imputate alcune ...