La Corte dei Conti blocca i fondi pubblici a ReiThera. Il vaccino italiano in fase di sperimentazione non ha ottenuto il decreto per la produzione (Di venerdì 14 maggio 2021) La Corte dei Conti ha bloccato i fondi destinati a ReiThera, il vaccino italiano contro il Covid, già in sperimentazione, che doveva ricevere da Invitalia fondi per 81 milioni di euro. La sperimentazione del farmaco, prodotto dalla Biotech di Castel Romano, è arrivata alla fase due e con lo stop imposto dalla Corte dei Conti rischia ora di fermarsi. La Corte dei Conti ha fatto sapere, con una nota, di non aver registrato il decreto per la produzione del vaccino ReiThera. Nella nota i magistrati contabili spiegano tutti i passaggi del confronto con il ministero dello ...

