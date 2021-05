Isola, Ignazio Moser lancia parole al veleno contro il naufrago: lo scontro (Di venerdì 14 maggio 2021) Sull’Isola, la fame e la tensione giocano brutti scherzi ed è facile perdere la pazienza: ma a volte si rischia di andare troppo oltre. L’Isola dei Famosi è prima di… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021) Sull’, la fame e la tensione giocano brutti scherzi ed è facile perdere la pazienza: ma a volte si rischia di andare troppo oltre. L’dei Famosi è prima di… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

GM19761 : Allora x precisare x quelli che non hanno visto il daytime ignazio ha detto che odia il perbenismo il vittimismo n… - GM19761 : RT @ilovebands15: Ci mancava solo che mi facessero incazzare Ignazio #isola - GM19761 : RT @SoleBlu4: Matteo che vuol far credere che Ignazio si occupa solo della legna (fondamentale tra l'altro). Foto di mercoledì #isola https… - GM19761 : RT @allegrimarco9: Ignazio:”’Matteo, ti vedo sempre con qualcosa in bocca” ?????? #isola - zazoomblog : Isola Ignazio Moser lancia parole al veleno contro il naufrago: lo scontro - #Isola #Ignazio #Moser #lancia… -