Inter, Conte in vista della Juventus: “Sfida affascinante. Il match dell’andata ha segnato la svolta” (Di venerdì 14 maggio 2021) L'Inter sabato alle ore 18 se la vedrà contro la Juventus.Inter, Lukaku e il rapporto con Lautaro: “Ci capiamo al volo. A suo padre dissi una cosa”Antonio Conte sfiderà il suo passato in un match che segna un po' il passaggio di consegne, con i bianconeri che dopo 9 anni lasceranno il trono d'Italia proprio ai nerazzurri. Nonostante i lombardi si siano dimostrati più forti in questa stagione, la partita mantiene il suo fascino e le due compagini si sfideranno a viso aperto. Alla vigilia del match l'attuale allenatore dell'Inter ha parlato ai microfoni di Inter Tv, presentando una Sfida mai banale.Juventus-Inter, Pirlo: “Nerazzurri più affamati di noi. Passerella d’onore? Vedremo cosa ci diranno di ... Leggi su mediagol (Di venerdì 14 maggio 2021) L'sabato alle ore 18 se la vedrà contro la, Lukaku e il rapporto con Lautaro: “Ci capiamo al volo. A suo padre dissi una cosa”Antoniosfiderà il suo passato in unche segna un po' il passaggio di consegne, con i bianconeri che dopo 9 anni lasceranno il trono d'Italia proprio ai nerazzurri. Nonostante i lombardi si siano dimostrati più forti in questa stagione, la partita mantiene il suo fascino e le due compagini si sfideranno a viso aperto. Alla vigilia dell'attuale allenatore dell'ha parlato ai microfoni diTv, presentando unamai banale., Pirlo: “Nerazzurri più affamati di noi. Passerella d’onore? Vedremo cosa ci diranno di ...

