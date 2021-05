Gregoretti | Molteni | ‘Salvini ha difeso Italia | sentenza lo conferma’

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag. (Adnkronos) – “Nessun processo per Matteo Salvini, nessun sequestro di persona per la vicenda, assolto perché il fatto non sussiste! Una grandissima notizia innanzitutto umana e personale. Salvini in 14 mesi da ministro dell’Interno ha fatto quello che nessun altro è riuscito a fare: bloccare l’immigrazione illegale, ridurre gli sbarchi e le morti nel Mediterraneo, difendere e proteggere i confini del Paese. Non con le chiacchiere ma con i fatti e oggi questaconferma, ma non ve n’era bisogno, la legittimità dell’azione di governo e politica di Matteo Salvini. Salvini ha fatto il suo dovere, con coraggio e coerenza, nell’interesse esclusivo del Paese e oggi ladi Catania lo conferma”. Lo dichiara Nicola, sottosegretario all’Interno ed esponente della Lega. L'articolo ...