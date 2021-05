DayDreamer, anticipazioni oggi 14 maggio: Sanem gelosa di Ayca (Di venerdì 14 maggio 2021) anticipazioni della puntata di venerdì 14 maggio 2021 di DayDreamer – Le Ali del Sogno. Cosa accadrà nell’episodio di oggi? Ayca ha occhi solo per Can e Sanem si infuria con il suo fidanzato. Il Divit corre ai ripari e… la rapisce di nuovo. DayDreamer va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, dalle 16.40. Scopriamo le anticipazioni oggi 14 maggio. Ayca ha salvato il contratto Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 14 maggio 2021)della puntata di venerdì 142021 di– Le Ali del Sogno. Cosa accadrà nell’episodio diha occhi solo per Can esi infuria con il suo fidanzato. Il Divit corre ai ripari e… la rapisce di nuovo.va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì, dalle 16.40. Scopriamo le14ha salvato il contratto Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

InformazioneOg : Daydreamer anticipazioni 14 maggio: trappola per Sanem #DayDreamer #daydreamerprimetime #anticipazioni #14maggio… - zazoomblog : Beautiful Una Vita Daydreamer Anticipazioni: Puntate di oggi 14 maggio 2021 - #Beautiful #Daydreamer… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Daydreamer - Le ali del sogno anticipazioni 14 maggio 2021: Can prepara una sorpresa per Sanem… - infoitcultura : Anticipazioni Daydreamer 13 maggio 2021 - infoitcultura : Beautiful, Una vita e DayDreamer: anticipazioni oggi 13 maggio -