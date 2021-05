Covid, oggi 7.567 casi e 182 morti: il bollettino del 14 maggio (Di venerdì 14 maggio 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 14 maggio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI In Italia oggi, venerdì 14 maggio 2021, si registrano 7.567 nuovi positivi e 182 morti. Ieri c’erano stati 8.085 nuovi casi e 201 morti. In totale sono stati effettuati 298.186 tamponi (ieri erano stati 287.026). Il tasso di positività è al , rispetto al 2,8% di ieri. Leggi anche: 1. Coprifuoco, matrimoni e riaperture: ecco cosa può cambiare dal 24 maggio con il nuovo decreto anti-Covid / 2. Regioni, come cambiano i colori: solo la Valle d’Aosta in arancione, Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna con numeri da zona bianca / 3. Caos vaccini: Pfizer smentisce il piano Figliuolo, ma Cts ed Ema danno ragione al ... Leggi su tpi (Di venerdì 14 maggio 2021)ITALIA, ILDI142021:, CONTAGI, GUARITI In Italia, venerdì 142021, si registrano 7.567 nuovi positivi e 182. Ieri c’erano stati 8.085 nuovie 201. In totale sono stati effettuati 298.186 tamponi (ieri erano stati 287.026). Il tasso di positività è al , rispetto al 2,8% di ieri. Leggi anche: 1. Coprifuoco, matrimoni e riaperture: ecco cosa può cambiare dal 24con il nuovo decreto anti-/ 2. Regioni, come cambiano i colori: solo la Valle d’Aosta in arancione, Friuli-Venezia Giulia, Molise e Sardegna con numeri da zona bianca / 3. Caos vaccini: Pfizer smentisce il piano Figliuolo, ma Cts ed Ema danno ragione al ...

