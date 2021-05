Naked Attraction Italia gratis? Come vederlo senza costi aggiuntivi su pc, tablet e smartphone (Di giovedì 13 maggio 2021) Naked Attraction sbarca in Italia e ha già rapito migliaia di telespettatori. Si tratta di un nuovo esperimento sentimentale, in cui i partecipanti sono nudi al 100% per trovare l’amore. Nina Palmieri presenta l’edizione Italiana del dating show più controverso: “Oggi trovare l’amore è sempre più complicato. Social network, lavoro, status symbol, abbigliamento: ogni cosa può influenzare la scelta del partner perfetto“, è la premessa della conduttrice. Come VEDERE Naked Attraction gratis Come si fa a vedere il programma Naked Attraction Italia? E’ necessario abbonarsi a Discovery Plus (https://www.discoveryplus.it/myaccount/register). L’offerta principale riguarda un prezzo standard di ... Leggi su sportface (Di giovedì 13 maggio 2021)sbarca ine ha già rapito migliaia di telespettatori. Si tratta di un nuovo esperimento sentimentale, in cui i partecipanti sono nudi al 100% per trovare l’amore. Nina Palmieri presenta l’edizionena del dating show più controverso: “Oggi trovare l’amore è sempre più complicato. Social network, lavoro, status symbol, abbigliamento: ogni cosa può influenzare la scelta del partner perfetto“, è la premessa della conduttrice.VEDEREsi fa a vedere il programma? E’ necessario abbonarsi a Discovery Plus (https://www.discoveryplus.it/myaccount/register). L’offerta principale riguarda un prezzo standard di ...

Advertising

Takethatdeep : @Omar37092438 Ma il tuo amico non era a Naked Attraction Italia? - rxsvpvinx : ogni notte guardo un programma che si chiama naked attraction su canale 9, lo scopo è quello di far conoscere perso… - CarlottaEsse : Mi spiegate il senso di Naked Attraction Italia censurato? Cosa dovremmo vedere? Quello Uk (trovabile serenament… - Hygbor : @gianpaolag18 Anche in Naked Attraction Susa versione inglese che italiana ci sono spesso persone di tutte le realt… - lrrilevante : @_IL_DIGA_ Neanche se mi pagano, e poi il lunedì è per Naked Attraction (versione non censurata) ?? -