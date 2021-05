“Ma dite davvero?”. Terremoto in Rai, una brutta notizia per tutti i fan di Marco Liorni. E spunta il nome di Caterina Balivo… (Di giovedì 13 maggio 2021) La Rai sta rivoluzionando il suo palinsesto. Il motivo? L’evento di presentazione della stagione 2021-2022. Da quello che comincia a spifferare, sembra che più di qualcuno sarà ‘premiato’ e più di qualcuno ‘depotenziato’. Iniziano a spuntare varie indiscrezioni, in particolare per quanto riguarda i programmi del sabato pomeriggio di Rai1. Davide Maggio, da sempre esperto di dinamiche televisive, ha riferito dei ridimensionamenti e dei cambi nelle fasce orarie. A pagarne più le spese sembra sarà Marco Liorni. Sarà lui ad aprire il pomeriggio del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo con la quarta stagione di ItaliaSì! La trasmissione di Marco Liorni in questi anni si è scontrata contro Verissimo di Silvia Toffanin dalle ore 16:45 alle 18:45, anche se per la prima metà della terza edizione ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 13 maggio 2021) La Rai sta rivoluzionando il suo palinsesto. Il motivo? L’evento di presentazione della stagione 2021-2022. Da quello che comincia a spifferare, sembra che più di qualcuno sarà ‘premiato’ e più di qualcuno ‘depotenziato’. Iniziano are varie indiscrezioni, in particolare per quanto riguarda i programmi del sabato pomeriggio di Rai1. Davide Maggio, da sempre esperto di dinamiche televisive, ha riferito dei ridimensionamenti e dei cambi nelle fasce orarie. A pagarne più le spese sembra sarà. Sarà lui ad aprire il pomeriggio del primo canale del servizio pubblico radiotelevisivo con la quarta stagione di ItaliaSì! La trasmissione diin questi anni si è scontrata contro Verissimo di Silvia Toffanin dalle ore 16:45 alle 18:45, anche se per la prima metà della terza edizione ...

