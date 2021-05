La prima immagine della serie tratta da Monsters & Co

Leggi su wired

(Di giovedì 13 maggio 2021) I mostri stanno per tornare ma, niente paura, non sono qui per terrorizzare nessuno.; Co. La– Lavori in Corso! è la produzione animata Pixar che arriverà nei prossimi mesi in streaming su Disney+ e riprenderà le fila del film che nel 2001 aveva raccontato le avventure di Sulley e Mike Wazowski. La nuova storia, questa volta a puntate, inizierà proprio il giorno dopo che nella centrale elettrica di Monstropolis si è deciso di raccogliere le risate dei bambini anziché le loro urla. Laseguirà le vicende di Tylor Tuskmon, un giovane mostro di colore viola che, appena laureatosi allaUniversity (a sua volta al centro del prequel del 2013), è impaziente di cominciare la sua carriera di Spaventatore, scoprendo però che il suo sogno è fuori tempo massimo. Assegnato, dunque, ...