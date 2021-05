Cashback e tassazione rimborsi in dichiarazione | le novità dall’Agenzia delle Entrate

(Di giovedì 13 maggio 2021) I programmi disono al centro di un nuovo intervento interpretativo da parte dell’Agenzia. Secondo i tecnici dell’ente, in alcuni frangenti il rimborso dovrà essere riportato all’interno delladei redditi. È il caso, ad esempio, dei programmi di rimborso impiegati in ottica promozionale. Ma procediamo con ordine e chiariamo innanzitutto che in molti casi ilè esente dalle tasse. L’esempio plateale è il cosiddettodi Stato. All’interno della risposta all’interpello numero 338 del 12 maggio 2021 si chiarisce che il programma pubblico di rimborso risulta sempre esenta da. Il riferimento va a quanto indicato all’interno della legge di bilancio 2021. Per questo motivo, la somma ricevuta dopo aver aderito al ...

Advertising

avatar1dory : E ci mancava anche che i cashback fossero soggetti a tassazione ?? - InfoFiscale : Cashback, i rimborsi sono tassati? - laltra_opinione : Informazione Fiscale: #Cashback, i rimborsi sono tassati? No. Si tratta della restituzione di parte dell’importo al… -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback tassazione

Informazione Fiscale

Le inserzioni prevedono una percentuale di sconto per il futuro acquirente, che può ottenerla sotto forma di. Secondo l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate tali rimborsi non devono ..."È a tutti gli effetti debito buono, a differenza del, dunque ora bisogna eliminare i ... tributi ambientali e contrasto all'evasione e molto meno precisa su spostamento delladal ...Cashback da indicare in dichiarazione dei redditi: non sempre i rimborsi sono esenti e, in specifiche fattispecie, si pagano le tasse sulle somme riconosciute. A fornire chiarimenti è l'Agenzia delle ...