Una vita anticipazioni: il finto Santiago minacciato da Ursula, che farà? (Di mercoledì 12 maggio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Una vita in onda domani, 13 maggio 2021? Marcia lascerà davvero il paese con Israel senza dire a Felipe che non è il vero Santiago e che è stata tutta una trappola? Non ci resta che scoprirlo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate di Una vita. In onda domani come sempre alle 14,10 su Canale 5, la seconda parte dell’episodio 1168 di Acacias 38. A quanto pare Genoveva e Felipe hanno deciso di dire a tutti che aspettano un figlio. Come andrà questo annuncio? Nel frattempo Josè ha fatto arrestare Margarita per quello che ha fatto a sua moglie… E ora passiamo alle anticipazioni per la puntata di Una vita di domai, 13 maggio 2021, eccole per voi! Una vita anticipazioni: la trama di ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 12 maggio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Unain onda domani, 13 maggio 2021? Marcia lascerà davvero il paese con Israel senza dire a Felipe che non è il veroe che è stata tutta una trappola? Non ci resta che scoprirlo con leche ci rivelano proprio la trama delle prossime puntate di Una. In onda domani come sempre alle 14,10 su Canale 5, la seconda parte dell’episodio 1168 di Acacias 38. A quanto pare Genoveva e Felipe hanno deciso di dire a tutti che aspettano un figlio. Come andrà questo annuncio? Nel frattempo Josè ha fatto arrestare Margarita per quello che ha fatto a sua moglie… E ora passiamo alleper la puntata di Unadi domai, 13 maggio 2021, eccole per voi! Una: la trama di ...

Advertising

antoniospadaro : Quand’è che una persona sa chi è e quale è la sua ragione per vivere? Quando sta in trincea, quando ama, quando fa… - Federciclismo : 'Il vecchio adagio, non mollare mai...' E' una rosa per una vita in fuga, complimenti @ADM_RossodiBuja - Davide : Dopo una vita a sferzare, sproloquiare e concionare sui «furbetti» e i mascalzoni, Davigo e Travaglio stasera amme… - Giusepp78166830 : @MT_Meli_ Te è il tuo giornale è una vita che il popolo italiano vi mantiene , puoi dire quello che vuoi Travaglio… - _CONAPI_ : RT @VITAnonprofit: Ambiente e biodiversità, 'Ogni ape conta' -