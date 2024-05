Conceicao torna a parlare di Taremi | 'Inter? Gioca come se'

Conceiçao domani affronterà lo Sporting Lisbona col suo Porto. In conferenza stampa, ha parlato di Taremi , che potrebbe ricevere la terza titolarità di fila . terza DI fila ? ? Domani il Porto giocherà il big match contro lo Sporting Lisbona, che sta per andare a vincere il titolo portoghese. Ma ... Continua a leggere>>

Intervenuto ai microfoni di Sport TV dopo la vittoria contro il Chaves, il tecnico del Porto Sergio Conceicao ha parlato di Mehdi Taremi: “ come avete visto oggi, è un professionista fantastico . Ha gioca to come se avesse ancora dieci anni di contratto e questo è ciò che è importante per me. Sarebbe ... Continua a leggere>>

Porto, conceicao al miele su taremi: “Grande professionista, gioca come se avesse 10 anni di contratto” - Visualizzazioni: 1 Porto, il tecnico Sergio conceicao ha elogiato la professionalità di Mehdi taremi, promesso sposo dell’Inter. Insieme a Piotr Zielinski, Mehdi taremi e’ uno dei due colpi a parametr ... Continua a leggere>>

o Desportivo de Chaves continua na 17.ª e penúltima posiçã - Com este resultado, o FC Porto é terceiro, com 66 pontos, mais quatro do que o Sporting de Braga, que tem menos um jogo, enquanto o Desportivo de Chaves continua na 17.ª e penúltima posição, com 23 po ... Continua a leggere>>

taremi e Evanilson cumprimentaram-se assim após novo triunfo do FC Porto