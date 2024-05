Falcinelli | torturato -sono sopravvissuto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 5 maggio 2024) 16.05 "Sopravvivendo alla tortura che ho subìto ho vinto la partita più importante Forse la mia esperienza di calciatore mi ha aiutato psicologicamente altrimenti non so se ce l'avrei fatta" . Questo quanto detto dallo studente Matteo, che ha subìto maltrattamenti dalla polizia di Miami, in Florida.Lo ha riferito la madre Vlasta Studenivova all'Ansa. Lo studente 25enne è stato arrestato lo scorso febbraio con modalità violente testimoniate dalle riprese delle body-cam degli agenti.Ora non è in stato di detenzione