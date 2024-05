Cagliari - un titolare SALTERÀ la sfida contro il Milan | brutte notizie per Ranieri

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 5 maggio 2024) Nella battaglia trae Lecce, spunta un cartellino giallo che pesa come un macigno. Ecco chiilIlè pronto la prossima settimana a scendere in campoil. Chi non sarà invece del match è sicuramente Tommaso Augello. L’ex Sampdoria è infatti stato ammonito da diffidatoil Lecce.