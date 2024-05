Verso Milan-Genoa - Alberto Gilardino ne perde due Come cambia la formazione

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di domenica 5 maggio 2024)dovrà fare i conti con due assenze importanti per il match contro i rossoneri Alle 18 a San Siro ilaffronterà il, nel match valido per la 35esima giornata di Serie A. I rossoneri, reduci dal pareggio per 0-0 contro la Juventus, vogliono blindare definitivamente il secondo posto. I rossoblù invece nell’ultimo turno hanno battuto 3-0 il Cagliari, conquistando salvezza aritmetica con largo anticipo. Oggi il club ligure ha diramato la lista dei convocati diper il match. Un elenco in cui figurano due assenze importanti, ovvero quelle di Albert Gudmundsson e Vitinha. L’islandese era stato in forse fino a ieri a causa di un attacco febbrile, ma non è riuscito a recuperare. ...