Madonna - è record in Brasile | 1,6 milioni di fan al concerto di Rio

Madonna ha festeggiato i suoi 40 anni di carriera con un concerto da record a Copacabana . La popstar ha deciso di celebrare l’importante anni versario offrendo un concerto gratuito in Brasile, uno spettacolo unico e travolgente per la gioia di un milione e seicentomila persone , record assoluto di ... Continua a leggere>>

Sale la febbre a Rio de Janeiro per il concerto gratuito di Madonna che sta per salire sul palco da 800 metri quadrati montato sulla spiaggia di Copacabana per l'ultima tappa del 'The Celebration Tour', con cui l'iconica artista festeggia i 40 anni di carriera. Considerata la capienza dell'area - ... Continua a leggere>>