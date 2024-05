Il bicchiere è pieno | Internazionali di tennis - Sinner rompe il silenzio sul forfait

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 5 maggio 2024) «Ilè abbastanzaper quanto fatto fino a ora in stagione. Adesso il mio obiettivo è andare a Torino alle Finals Atp». Lo ha dichiarato Jannikin conferenza stampa, al Foro Italico, dove ha spiegato le ragioni del suoagliBNL d'Italia, causato da un infortunio all'anca. «Se ho fatto qualche errore? Non lo so. Mi rendo conto che il riposo è importante, ma questo lo sapevo già - ha proseguito l'azzurro -. Ci sono infortuni che si possono prevenire e altri no, da questa situazione posso imparare e progredire. Alla mia età non si può essere perfetti e poi giocherò a Roma tante altre volte». «A Madrid ci sono stati dei giorni in cui sentivo più dolore - ha spiegato ancora, ripercorrendo gli ultimi giorni -. Con Kotov avevo più ...