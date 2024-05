Sara Romano investita e uccisa a 21 anni | il responsabile dell’incidente si è costituito

(Di domenica 5 maggio 2024) Ha deciso di costituirsi e confessare tutto, recandosi in caserma una volta capito che la sua fuga era destinata a concludersi nel peggiore dei modi. Si è concluso così il giallo delmortale nel quale ha perso la vita, 21, nella periferia Ovest di Napoli, a Cavalleggeri. La ragazza si trovava con le amiche, appena uscite da una discoteca della zona, quando è stata colpita da un’auto mentre stava salendo a bordo della propria vettura. L’impatto è stato fatale eè deceduta sul colpo. Il conducenteè fuggito, ma i carabinieri sono riusciti a identificare il veicolo e a risalire alla sua abitazione. Avvertito della presenza delle forze dell’ordine, il giovane si è presentato in commissariato accompagnato da un ...

