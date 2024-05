Anarchici di Genova assaltano i carabinieri

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di domenica 5 maggio 2024) Durante un giro di pattuglia nei dintorni di uno stabile dell’università occupato, due militari sono stati aggrediti dagli autonomi e costretti a chiamare rinforzi. Alla fine quattro feriti in divisa e otto fermati fra i no global. I loro amici in corteo per farli rilasciare.