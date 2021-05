Dell: ecco i nuovi pc e workstation dell’azienda (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dell ha recentemente annunciato tutte le novità Dell’azienda per quanto riguarda il periodo di maggio 2021, vediamo insieme cosa riserva il futuro Per quanto riguarda il settore creator, il quale è alimentato da nuove piattaforme e da un’ondata di talenti emergenti e nuovi modi per entrare in contatto con un pubblico sempre più in crescita; sono stati progettati PC e workstation mobili capaci di sopportare ogni sforzo creativo. Che l’utente sia un ingegnere del suono, fotografo, animatore o semplicemente un amatore VR/AR, non importa. Per spingere i confini Della creatività, a qualunque livello, sono stati rinnovati i dispositivi Precision 5560, 5760, XPS 15 e XPS 17. Essi infatti ora dispongono dei più recenti processori Intel Core di undicesima generazione e CPU Xeon per dispositivi mobili. ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 12 maggio 2021)ha recentemente annunciato tutte le novità’azienda per quanto riguarda il periodo di maggio 2021, vediamo insieme cosa riserva il futuro Per quanto riguarda il settore creator, il quale è alimentato da nuove piattaforme e da un’ondata di talenti emergenti emodi per entrare in contatto con un pubblico sempre più in crescita; sono stati progettati PC emobili capaci di sopportare ogni sforzo creativo. Che l’utente sia un ingegnere del suono, fotografo, animatore o semplicemente un amatore VR/AR, non importa. Per spingere i confinia creatività, a qualunque livello, sono stati rinnovati i dispositivi Precision 5560, 5760, XPS 15 e XPS 17. Essi infatti ora dispongono dei più recenti processori Intel Core di undicesima generazione e CPU Xeon per dispositivi mobili. ...

Advertising

RobertoBurioni : In Israele il 55% della popolazione è vaccinato con due dosi, e il 91% degli ultracinquantenni. Ecco i numeri odier… - capuanogio : #Buffon sarebbe rimasto un altro anno alla #Juventus ma questa volta è stato il club a dirgli 'no grazie'. Ecco la… - ladyonorato : Ecco qui il riferimento ad un altro studio che attesta la durata dell’immunità da guarigione: - can_breezy97 : RT @VEVO_IT: La regina dell'estate è tornata ???? @BABYKMUSIC K si unisce al cantante spagnolo @omarmontesSr per la sua nuova hit 'Pa Ti'! E… - Zot_64 : RT @chiaralucetw: Il pm #Albamonte su FB aveva il fazzoletto dell’anpi. Quando era presidente dell’Anm sceglieva con #palamara quali magist… -