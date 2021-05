Amazon dichiara guerra alla contraffazione: eliminati oltre 2 milioni di prodotti falsificati (Di mercoledì 12 maggio 2021) Amazon dichiara guerra alla contraffazione. Il colosso eCommerce scende in campo per combattere contro i prodotti falsi e gli annunci fuorvianti presenti sul suo sito. Jeff Bezos, CEO di Amazon (foto chiefexecutive.com)Il colosso degli eCommerce nonché gioiello di Jeff Bezos usa il pugno duro contro la contraffazione e gli oggetti falsi. A rivelarlo la stessa azienda, che ha diramato i numeri di quella che possiamo definire come una vera e propria guerra. POTREBBE INTERESSARTI –> Amazon, un nuovo sistema di verifica anti truffa Amazon, non tutto è oro ciò che luccica: occhio alla truffa! Amazon Trucks (Adobe Stock)I numeri sono spaventosi e fanno ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 12 maggio 2021). Il colosso eCommerce scende in campo per combattere contro ifalsi e gli annunci fuorvianti presenti sul suo sito. Jeff Bezos, CEO di(foto chiefexecutive.com)Il colosso degli eCommerce nonché gioiello di Jeff Bezos usa il pugno duro contro lae gli oggetti falsi. A rivelarlo la stessa azienda, che ha diramato i numeri di quella che possiamo definire come una vera e propria. POTREBBE INTERESSARTI –>, un nuovo sistema di verifica anti truffa, non tutto è oro ciò che luccica: occhiotruffa!Trucks (Adobe Stock)I numeri sono spaventosi e fanno ...

Ultime Notizie dalla rete : Amazon dichiara Quanto guadagnano gli YouTuber? Oggi quando Mister Beast dichiara di guadagnare 24 milioni di dollari da YouTube, in realtà dal ... Amazon in primis: ve ne abbiamo parlato in questo articolo . Non devi quindi affidarti alle ...

8Bitdo Arcade Stick è in super offerta su Amazon Ottima offerta da parte di Amazon per chi è alla ricerca di un ottimo Arcade Stick per Nintendo Switch o PC. La periferica può ... Il produttore dichiara che la batteria ha una durata di 40 ore se lo ...

Amazon: Corte Ue annulla decisione Bruxelles, non sono aiuti

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - 'Nessun vantaggio selettivo in favore di una filiale lussemburghese del gruppo Amazon'. Lo afferma la Corte di ...

Amazon apre nuovo deposito di smistamento a Grugliasco: 150 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato Il deposito di smistamento Amazon di Grugliasco è entrato ufficialmente in funzione. La nuova struttura consentirà ad Amazon di incrementare la capacità e la flessibilità della sua logistica, garanten ...

