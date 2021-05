Novena alla Madonna di Fatima – Ottavo giorno | martedì 11 maggio

(Di martedì 11 maggio 2021) Per nove giorni consecutivi, ci prepariamo con la preghiera all’anniversario dell’apparizione della Beata Vergine Maria a Cova da Iria,, avvenuta il 131917. È stata la prima di sei apparizioni che hanno coinvolto i piccoli veggenti: Lucia dos Santos di 10 anni, Giacinta e Francesco Marto rispettivamente di 7 e 10 anni. L’approvazione L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Non mancherà però il consueto omaggio floreale presso l'edicola votiva dedicataMadonna della ... Il 2 maggio è iniziata la, con le messe presiedute da fra Paolo Lomartire e fra Massimo ...... nel cuore del mese che la pietà popolare ha dedicatoMadonna. Di anno in anno la festa crebbe d'importanza: per la predicazione dellavenivano invitati oratori di grido; la "Schola ...Ci prepariamo con la preghiera all'anniversario dell'apparizione della Beata Vergine alla Cova da Iria, avvenuta il 13 maggio 1917.Anche quest'anno Ischitella si accinge a festeggiare il suo Patrono, Sant'Eustachio Martire e famigliari, nella solennità della sua conversione che cade ogni anno il 20 Maggio.