Corona virus | Italia | 363859 attualmente positivi a test -9811 in un giorno con 123282 decessi 251 e 3636089 guariti 16503 Totale di 4123230 casi 6946 Dati della protezione civile | effettuati 286428 tamponi

Advertising

che_fare : Come il Coronavirus sta mettendo a nudo la verità del nostro tempo - gred_vet : @AurelianoStingi @marco_heffler Però dicevano anche che è una cosa che è già successa,senza danni, proprio con un c… - trader_ram : @haider_malyk @Mikey_Shah_4W1 @Shiv97678479 @santudbrt @ReallySwara Camel urine- only corona vaccine virus vaccine… - sigma_tao : la divina comemdia insegna SINOVAC=vaccini se sinovac=casino' V allora anche gli altri vaccini e qeusta storia del… - IndomitusVirtus : RT @rosaroccaforte: @FelipeKarmelo @MartinKeufaver 1) All’inizio mi son bevuta tutto,il pipistrello,il mercato,l’elevata mortalità, l’assen… -

Ultime Notizie dalla rete : Corona virus

la Repubblica

Oggi in Abruzzo si registrano 79 nuovi contagi di Coronavirus, 251 guariti e 9 decessi. Lo comunica l'assessorato regionale alla Sanità. I nuovi casi riguardano pazienti di età compresa fra 1 e 89 ...... oggi ilfa registrare 1.109 positivi su 16.351 tamponi molecolari esaminati , 166 in più di ...in Campania twOffese a Mattarella: dopo quella al 46enne di Lecce, perquisizioni in varie zone d’Italia Il presidente della Repubblica diffamato via social network, profili anche di ispirazione sovranista e dell'es ...Di Francesco Santoro: Sale il numero delle scuole chiuse a causa del Covid a Martina Franca. Dopo la “Giovanni XXIII”, è il turno dell’istituto comprensivo “Guglielmo Mar ...