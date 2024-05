Primo Maggio - la festa e l’orgoglio Meloni | Lavoro in crescit - stanziati altri 5 miliardi video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Poche chiacchiere, molte risposte concrete. Per il governoladelnon può essere solo recriminazioni e proteste, ma anche bilanci di cose fatte e di cose, concrete, in cantiere. E nessuna piazza sindacale potrà negare misure scritte nere su bianco e record dia del, da un anno e mezzo a questa parte: è questo il “mood” di Giorgiain unpubblicato sui social nel quale il premier formula gli auguri a tutti i lavoratori e riassume quanto messo in campo – e con quali risultati – sul fronte dell’occupazione e del Mezzogiorno. “Anche quest’anno abbiamo deciso di celebrare questa data così importante nell’unico modo che conosciamo, e cioè dando risposte concrete agli italiani e in particolare a quegli ...