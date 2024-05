Borussia Dortmund-Psg - dove vedere la Champions League stasera anche gratis

Eccoci dunque al riepilogo dei Pronostici di oggi 1 maggio, in Champions League seconda semifinale che mette di fronte il sorprendente Borussia Dortmund al Psg, due squadre che erano nel girone del Milan e che si ritrovano per un posto in finale. Niente giornata di festa in serie B con un turno ...

Una semifinale, quella tra Borussia Dortmund e Paris Saint-Germain, per molti inattesa, soprattutto per la presenza dei tedeschi. La formazione di Terzic, solamente quinta in Bundesliga, ha infatti saputo andare ben oltre le aspettative, superando ai quarti di finale il sempre temibile Atletico...

