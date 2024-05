Orio al Serio - truffatore arrestato in aeroporto | era andato a prendere moglie e figlio in arrivo dalla Romania

(Di mercoledì 1 maggio 2024)al(Bergamo) – Èlae ilche arrivavano da Bucarest per passare con lui la festa della Pasqua ortodossa: così la polizia di Milano, coadiuvatapolizia di frontiera dell'dialhaun latitante di 35 anni indagato inper riciclaggio di denaro frutto di truffe informatiche messe a segno fra il 2019 e il 2021. La polizia romena aveva segnalato a quella italiana l'il 29 aprile die figlia del 35enne, su cui pendeva un md'arresto europeo. In particolare, si è trattato di un’attività di cooperazione internazionale tra la Squadra Mobile ...

