La magia di Mario Rosini arriva al Tarentum

Nato il 6 novembre 1963 a Gioia del Colle, in provincia di Bari, Mario Rosini ha mostrato fin da giovanissimo un forte interesse per la musica. La sua prima esperienza significativa nel mondo della musica avviene in età precoce, partecipando a diverse competizioni canore regionali insieme al ... Continua a leggere>>

Quel maledetto pomeriggio di Pescara. Era il 14 aprile 2012, esattamente 12 anni fa, quando Piermario Morosini , calciatore bergamasco e centrocampista allora del Livorno, si accasciò al suolo mentre si trovava in campo. Una crisi cardiaca lo ha portato via a soli 25 anni . Cresciuto nel quartiere ... Continua a leggere>>

Mario Rosini chi è il cantante di The Voice Senior 2024 Mario Rosini è stato un finalista di The Voice Senior 2024. Conosciuto già in precedenza come un musicista e cantante italiano. È noto per essersi classificato al secondo posto al Festival di Sanremo del 2004 con il brano “Sei la vita ...

Continua a leggere>>