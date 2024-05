Francesca Fagnani chiude Belve e quel saluto che sa di addio VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 1 maggio 2024) La decima edizione disu Rai2, andata in onda dal 2 aprile al 30 aprile 2024 per cinque puntate, è stata un vero e proprio successo. In termini Auditel si è registrato record sia in termini di telespettatori che di share. La media finale è pari a 1.928.000 spettatori, per uno share del 10.9% (esclusa la puntata del 23 aprile scorso non conteggiata a causa di uno sciopero Nielsen). Inoltre sia la premiere che la finale hanno fatto il botto e sono state le più viste di sempre: prima puntata 1.815.000 spettatori e 10.3% di share, ultima puntata 1.981.000 spettatori e 11.6% di share., al centro di una inchiesta per i gioielli indossati ipotizzando una collaborazione di natura commerciale deontologicamente scorretta, ha chiusocon parole che sanno dialla tv del servizio ...