Nonnina di 101 viene scambiata per una neonata dalla compagnia aerea | Sono troppo vecchia e i computer vanno in tilt

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Èe i sistemi automatici di unanon registrano la sua età, facendola risultare una. È ciò che succede puntualmente alla signora Patricia, una vivace ultracentenaria americana che, a discapito della sua età (101 anni, ndr) viaggia ancora ma ogni volta che deve prendere un aereo per lei inizia un’odissea a causa di un bug del sistema di prenotazione dellaamericana American Airlines. Un errore che la trasforma, per l’ennesima volta, in una bebè, creando non pochi disagi a lei e a sua figlia Kris. La colpa è di un errore informatico che non riesce a elaborare correttamente la data di nascita di Patricia, nata nel lontano 1922. Per il, è solo una bambina di un anno. “Pensavano tutti che fossi solo una bambina e ...