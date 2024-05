Clash of Clans | Haaland sarà il Re Barbaro della prossima stagione

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Nella giornata di ieri Supercell ha rivelato la geniale collaborazione traofed Erling, il giovane attaccante del Manchester City. Sul canale youtube diofè stato pubblicato un simpatico trailer per annunciare la collaborazione con il calciatore norvegese in cui quest’ultimo entra a far parte dell’universo videoludico di Supercell, assumendo il ruolo del Re, uno tra gli eroi principali del titolo mobile.inof, fonte:ofNegli ultimi anni abbiamo potuto osservare parecchie collaborazioni che hanno inserito personaggi famosi all’interno di videogiochi come Fortnite o Mortal Kombat, tuttavia questa è la prima volta per Supercell, ...