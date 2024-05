Decreto Primo maggio - Landini | È una marchetta elettorale

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 1 maggio 2024) “Con questoci occupiamo ancora di lavoro, lo facciamo con un pacchetto di misure che nell’ambito di un programma che vale complessivamente oltre 5 miliardi di euro, vuole creare nuova occupazione soprattutto nel Mezzogiorno”. È quanto ha detto oggi il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un messaggio affidato ai social in occasione del, riferendosi ai provvedimenti varati ieri dal Consiglio dei ministri. Il leader della Cgil critica il: “È sotto gli occhi di tutti che la gente non arriva a fine mese” “La principale di queste misure – ha ricordato ancora la premier – è l’esonero dal pagamento del 100% dei contributi previdenziali per due anni se si assumono giovani sotto i 35 anni che non hanno mai avuto contratti a tempo indeterminato, ...