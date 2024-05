Pd-M5s - asse sul lavoro | Conte e Schlein insieme a Portella della Ginestra Studentessa al leader M5s | Alleatevi per battere la destra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Il circo per il candidatoBasilicata, il caos sulle Comunali di Bari, sullo sfondo la delusione delle Regionali in Abruzzo. Ma il filo tra i due poli forti del Campo progressista – nonostante qualche strappo e qualche tensione – non si è spezzato evidentemente. L’sembra rafforzarsi sui temi del. Ieri Pd, M5s e Verdi-Sinistra si sono presentati alla Corte di Cassazione per presentare la proposta di legge sul salario minimo, misura avversata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Oggi Ellye Giuseppesonoa Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo, per la manifestazioneCgil a, pianoro teatrostrage di contadini e ...