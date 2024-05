Signa | ancora un falso necrologio con nome e volto del sindaco Fossi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 1 maggio 2024), 1 maggio 2024 -uncondeldi, Giampiero(Pd), candidato per il secondo mandato. È stato affisso, questa mattina, davanti alla sede del Pd locale, al circolo Donizetti di via di Porto. L’episodio è l’ennesimo di una lunga serie che tende a ripetersi nei giorni di festa: l’ultimo caso si era verificato il 25 aprile, quando unera stato segnalato sul cancello di Villa Alberti, recentemente acquistata dal Comune e per questo oggetto di critiche da parte di alcuni cittadini e delle opposizioni. Un altro manifesto mortuario era stato poi individuato in via Beata Giovanna, su un muro usato per le affissioni, e almeno altri tre erano apparsi al cimitero di San Mauro. Ma la ...