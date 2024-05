Le Iene fingono un’offerta dall’Arabia e tanti calciatori accettano | solo in 4 ci mettono la faccia

Emma Marrone senza filtri a Le Iene . La vincitrice di Amici e Sanremo 2012, si racconta come sempre senza filtri e parla di come ha scoperto per la prima volta di avere un tumore , di come lo ha... Continua a leggere>>

Lascia l'Inter per l'Arabia Saudita, ha già detto sì: "Per 30 milioni vengo" - Ma chi accetterebbe e chi invece direbbe no A questa domanda hanno provato a rispondere Le iene, con i giornalisti che si sono finti degli intermediari per alcuni club sauditi facendo un'offerta da ...

Marcello Cesena: «Quando ti dicono che hai qualcosa di sbagliato, non spaventarti: vuol dire soltanto che ti hanno notato» - Inizia così il monologo di Marcello Cesena a Le iene: «A 20 anni provo a entrare in una scuola di recitazione e alla fine del provino sento che dal buio della platea mi urlano "ma dove vuoi andare con ...

Scherzo delle iene a Simeone: "30 mln per l'Arabia Non sono interessato ai soldi" - "Io in questo momento non sono interessato ai soldi, sono in un momento dove penso più a fare la mia carriera in Europa".

