La famosa conduttrice è irriconoscibile in questa foto ma i fan notano un particolare. Riuscite a capire chi è? (Di sabato 8 maggio 2021) Oggi purtroppo sappiamo che molti, pur di di apparire perfetti e adeguarsi ai canoni di bellezza imposti dalla società, sono disposti a tutto, e la tecnologia, sui social, viene loro in aiuto; sono moltissimi infatti i filtri che riescono a stravolgere completamente l’aspetto di una persona. Controcorrente Ma se da una parte sono molte le influencer, e non solo, che li utilizzano per apparire diverse da come sono, dall’altra ci sono tanti personaggi che stanno invece portando avanti una battaglia, quella di opporsi alla manipolazione della realtà, e tra questi c’è anche Caterina Balivo. A tal proposito la conduttrice in questi giorni è apparsa su Instagram e, proprio con un filtro molto utilizzato dalle altre, ha gonfiato gli zigomi e le labbra rendendo la sua pelle del tutto liscia, apparendo quasi irriconoscibile, per cui alla ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 8 maggio 2021) Oggi purtroppo sappiamo che molti, pur di di apparire perfetti e adeguarsi ai canoni di bellezza imposti dalla società, sono disposti a tutto, e la tecnologia, sui social, viene loro in aiuto; sono moltissimi infatti i filtri che riescono a stravolgere completamente l’aspetto di una persona. Controcorrente Ma se da una parte sono molte le influencer, e non solo, che li utilizzano per apparire diverse da come sono, dall’altra ci sono tanti personaggi che stanno invece portando avanti una battaglia, quella di opporsi alla manipolazione della realtà, e tra questi c’è anche Caterina Balivo. A tal proposito lain questi giorni è apparsa su Instagram e, proprio con un filtro molto utilizzato dalle altre, ha gonfiato gli zigomi e le labbra rendendo la sua pelle del tutto liscia, apparendo quasi, per cui alla ...

Advertising

mesorottaercazz : RT @greygoose_5: @lacasadiunpoeta Ma lei è la ex di Ultimo e le va bene così altrimenti non sarebbe né modella, né influencer né tanto meno… - elena_ele6 : RT @greygoose_5: @lacasadiunpoeta Ma lei è la ex di Ultimo e le va bene così altrimenti non sarebbe né modella, né influencer né tanto meno… - greygoose_5 : @lacasadiunpoeta Ma lei è la ex di Ultimo e le va bene così altrimenti non sarebbe né modella, né influencer né tan… - JosemaStendhal : @Corriere Questo maiale che parla di femminismo é lo stesso che scriveva coi colleghi del partido che desiderava sc… -