Epic vs Apple, l'azienda di Cupertino vuole dimostrare che Epic Games Store vende giochi pornografici (Di sabato 8 maggio 2021) Durante lo scontro in tribunale fra Epic Games e Apple, il botta e risposta fra i legali e i rappresentanti di entrambe le fazioni ha preso una piega...inaspettata, quando Apple ha cercato di dimostrare qualcosa di bizzarro: che l'Epic Games Store contenesse giochi di natura adulta e pornografica. Tutto è iniziato quando il legale di Apple ha voluto attaccare il controllo qualità di Epic Games Store...o meglio, l'assenza di esso, mentre il vice-presidente dell'EGS, Steve Allison era sul banco dei testimoni. Nelle regole del negozio online, viene specificatamente affermato che non sono consentiti giochi

