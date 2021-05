La Fortnite Console Champions Cup prenderà il via il 14 maggio: l’annuncio di Epic (Di venerdì 7 maggio 2021) Epic Games ha annunciato ufficialmente la Fortnite Console Champions Cup, un evento che darà il via a una serie di tornei Fortnite dedicati esclusivamente alle Console. Dal 14 al 16 maggio, i giocatori di tutte le Console idonee gareggeranno in un evento Trios, con un montepremi di 250.000 dollari che verrà suddiviso tra tutte le regioni. Lo sviluppatore ha anche chiarito i vari requisiti necessari per partecipare. Tutti i giocatori devono avere l’autenticazione a due fattori abilitata sul proprio account Epic e devono inoltre portare quell’account al livello 30 e raggiungere la Champion League nella modalità Arena. Ma quali sono le Console idonee? La PlayStation 4 e la PlayStation 5, ad esempio, ma anche Xbox One, ... Leggi su esports247 (Di venerdì 7 maggio 2021)Games ha annunciato ufficialmente laCup, un evento che darà il via a una serie di torneidedicati esclusivamente alle. Dal 14 al 16, i giocatori di tutte leidonee gareggeranno in un evento Trios, con un montepremi di 250.000 dollari che verrà suddiviso tra tutte le regioni. Lo sviluppatore ha anche chiarito i vari requisiti necessari per partecipare. Tutti i giocatori devono avere l’autenticazione a due fattori abilitata sul proprio accounte devono inoltre portare quell’account al livello 30 e raggiungere la Champion League nella modalità Arena. Ma quali sono leidonee? La PlayStation 4 e la PlayStation 5, ad esempio, ma anche Xbox One, ...

