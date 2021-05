L’Isola dei Famosi 2021 fra ritiri e abbandoni: ecco il quadro della situazione (Di giovedì 6 maggio 2021) L’Isola dei Famosi, al contrario di altri reality decisamente più confortevoli, ogni anno segnala un sacco di abbandoni volontari. C’è chi lascia per la troppa fame, chi perché non ce la fa più a dormire su una stuoia, chi perché è massacrato dai mosquitos e chi perché si ferisce ed è costretto al rientro in Italia per accertamenti medici. Dopo 52 giorni di Isola dei Famosi e 14 puntate in prima serata questa è la situazione al momento: in Honduras ci sono ancora 14 naufraghi in gioco, mentre hanno già fatto il loro rientro in Italia 12 vip. Come già sappiamo gli autori de L’Isola dei Famosi amano dare una seconda opportunità ai naufraghi eliminati dal televoto, anche se non tutti hanno accettato questa possibilità. Di 12 perdenti al televoto sono infatti solo 6 i vip ... Leggi su biccy (Di giovedì 6 maggio 2021)dei, al contrario di altri reality decisamente più confortevoli, ogni anno segnala un sacco divolontari. C’è chi lascia per la troppa fame, chi perché non ce la fa più a dormire su una stuoia, chi perché è massacrato dai mosquitos e chi perché si ferisce ed è costretto al rientro in Italia per accertamenti medici. Dopo 52 giorni di Isola deie 14 puntate in prima serata questa è laal momento: in Honduras ci sono ancora 14 naufraghi in gioco, mentre hanno già fatto il loro rientro in Italia 12 vip. Come già sappiamo gli autori dedeiamano dare una seconda opportunità ai naufraghi eliminati dal televoto, anche se non tutti hanno accettato questa possibilità. Di 12 perdenti al televoto sono infatti solo 6 i vip ...

