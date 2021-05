Hilary Swank sarà la campionessa di automobilismo Janet Guthrie in un nuovo film

(Di giovedì 6 maggio 2021) L'attricela protagonista di unche racconterà la storia di, che negli anni '70 ha cambiato il mondo dell'la protagonista di undedicato alla vita di, la prima donna pilota che è riuscita a qualificarsi alla 500 miglia di Indianapolis e alla gara di Daytona. L'attricecoinvolta anche come produttrice in collaborazione con la Balcony 9 Productions. Illungometraggio si ispira al libro Speed Girl scritto da Stephen Talty e l'attrice premio Oscar...

L'intrigo della collana , che andrà in onda oggi su Iris alle 12.39, è un film del 2001 diretto da Charles Shyer e interpretato da, Jonathan Pryce e Christopher Walken. La pellicola porta sul grande schermo un fatto realmente accaduto durante la monarchia francese di fine Settecento, che vede come protagonista la ...(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307) Angeli d'acciaio Golden Globe ad Anjelica Huston per il film connei panni della femminista Alice Paul. Primi 900: un gruppo di attiviste ...