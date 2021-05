(Di mercoledì 5 maggio 2021)- (...) Resta da definire la squadra cheporterà con sé a Trigoria . Scontata la presenza di un preparatore atletico: Carlos Lalin , da cui non si è mai separato. E poi il match analyst ...

CorSport : #Roma, lo staff di #Mourinho: due nomi a sorpresa! - TuttoASRoma : Roma, lo staff di Mourinho: due nomi a sorpresa! - utente_libero : @pasafab Hanno già ricominciato. Ieri mattina sapevano tutto della Roma di Sarri. Stamattina sanno già tutto della… - salvione : Roma, lo staff di Mourinho: due nomi a sorpresa! - sportli26181512 : Roma, lo staff di #Mourinho: due nomi a sorpresa!: Dopo Fonseca, dal 2021/22 si cambia registro: arriva un allenato… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma staff

Normale pensare a Daniele De Rossi , che ora è nellodi Mancini in Nazionale. Ma uno dei nomi ... ct della nazionale argentina: ha vinto lo scudetto con la, ha vinto tutto con ...brucia tutto. È la città più bella del mondo, ma anche quella in cui nel calcio è ... La chiave di tutto è avere unosolido e crearsi un gruppo di giocatori schierato compatto dalla parte ...Dopo Fonseca, dal 2021/22 si cambia registro: arriva un allenatore di nome per vincere almeno “un titulo”. E con ...La Gazzetta dello Sport delinea lo staff che José Mourinho porterà con sé a Roma. Il preparatore sarà Carlos Lalin mentre il match analyst sarà Giovanni ...