Serie B: il Brescia domina il Vicenza, i playoff si avvicinano (Di martedì 4 maggio 2021) Pep Clotet, dopo la vittoria contro la Spal, ha dato prova di grande solidità anche contro il Vicenza, in una trasferta tutt’altro che scontata. Tre punti che pesano tantissimo e che spingono il Brescia a non smette di sognare sognare di finire nei tabelloni dei playoff. Il match è stato sbloccato da Bjarnason e arrotondato da Donnarumma. Nella ripresa l’attaccante di Torre Annunziato ha siglato una doppietta chiudendo di fatto il match. Come sono scese in campo le squadre? Di Carlo dispone un 4-2-31. Perina in porta, Bruscagin, Padella, Cappelletti e Barlocco in difesa. a centrocampo Cinelli e Pontisso. Dietro all’unica punta Meggiorini scalpitano Nalini, Da Riva e Giacomelli. Clotet risponde con Joronen tra i pali, Mateju, Cistana, Mangraviti e Martella in difesa. A centrocampo Bisoli, Van de Looi e Jagiello. In attacco ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 4 maggio 2021) Pep Clotet, dopo la vittoria contro la Spal, ha dato prova di grande solidità anche contro il, in una trasferta tutt’altro che scontata. Tre punti che pesano tantissimo e che spingono ila non smette di sognare sognare di finire nei tabelloni dei. Il match è stato sbloccato da Bjarnason e arrotondato da Donnarumma. Nella ripresa l’attaccante di Torre Annunziato ha siglato una doppietta chiudendo di fatto il match. Come sono scese in campo le squadre? Di Carlo dispone un 4-2-31. Perina in porta, Bruscagin, Padella, Cappelletti e Barlocco in difesa. a centrocampo Cinelli e Pontisso. Dietro all’unica punta Meggiorini scalpitano Nalini, Da Riva e Giacomelli. Clotet risponde con Joronen tra i pali, Mateju, Cistana, Mangraviti e Martella in difesa. A centrocampo Bisoli, Van de Looi e Jagiello. In attacco ...

Gazzetta_it : Risultato finale, Vicenza-Brescia 0-3 - GazzettadiSiena : I biancoblu devono vincere gara4 per prolungare la serie della semifinale playoff - TUTTOB1 : LIVE TB - Diretta Goal Serie B: tris del Brescia, Ascoli, Cittadella e Frosinone in vantaggio, pareggia la Cremonese - ftg_soccer : GOAL! Ascoli in Italy Serie B Reggina 1-2 Ascoli GOAL! Brescia in Italy Serie B Vicenza 0-3 Brescia - Gazzetta_it : Gol! Vicenza - Brescia 0-3, rete di Donnarumma A. (BRE) -