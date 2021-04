Versamento Irap, nuova scadenza: c’è la proroga al 30 settembre (Di venerdì 30 aprile 2021) È stato prorogato dal 30 aprile al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento dell’Irap non versata. Lo ha comunicato in extremis il Ministero dell’Economia e delle Finanze con un messaggio sul proprio sito. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che con una norma di prossima emanazione sarà prorogato dal 30 aprile 2021 al 30 settembre 2021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto “decreto rilancio”), in relazione alladeterminazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 aprile 2021) È statoto dal 30 aprile al 302021 il termine per il pagamento dell’non versata. Lo ha comunicato in extremis il Ministero dell’Economia e delle Finanze con un messaggio sul proprio sito. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che con una norma di prossima emanazione saràto dal 30 aprile 2021 al 302021 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’non versata per effetto dell’errata applicazione delle previsioni di esonero di cui all’articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto “decreto rilancio”), in relazione alladeterminazione dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di ...

Advertising

infoiteconomia : Proroga versamento Irap al 30 settembre 2021: comunicato ufficiale MEF - CommTelematico : #DecretoRilancio #IRAP 2020 non versata: #proroga al 30 Settembre - InfoFiscale : Proroga versamento Irap al 30 settembre 2021: comunicato ufficiale MEF - fisco24_info : Secondo acconto imposte 2020: alla cassa entro il 30 aprile: Il termine di versamento per i contribuenti che, nel 2… - fisco24_info : Secondo acconto IRPEF, IRES e IRAP 2020: chi paga e come entro il 30 aprile: Con venerdì 30 aprile 2021, scade il t… -