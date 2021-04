Covid | Fedriga Riccardi | apertura agende fascia 18-60 con comorbidità

(Di giovedì 29 aprile 2021) Prenotazioni al via dalle 12 di domani Palmanova, 29 apr – La Regione Friuli Venezia Giulia apre dalle ore 12 di domani, venerdì 30 aprile, leper le prenotazioni alle vaccinazioni anti-riservate agli under 60 con(Categoria 4 del Piano nazionale vaccini), ovvero persone affette da patologie o situazioni di compromissione immunologica che possono aumentare il rischio di sviluppare forme severe di-19 seppur senza quella connotazione di gravità riportata per le persone fragili. Lo comunicano il governatore Massimilianoe il vice con delega alla Salute Riccardo. Nel dettaglio, a partire da sabato 1 maggio, alle persone appartenenti alla “Categoria 4” dai 18 ai 60 anni inizieranno le somministrazioni del vaccino a mRNA (Pfizer o ...

In Liguria sarà possibile effettuare il tampone antigenico anche all'interno del circuito delle farmacie di comunità. È quanto prevede l'accordo raggiunto dalla Regione insieme alle associazioni di ca ...